وصول سيولة إلى مطار بنينا قادمة من المصرف المركزي

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كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء. أن شحنة سيولة بقيمة 110 مليون دينار وصلت مطار بنينا في مدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية. أنه خصص من الشحنة 70 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني و 40 مليون لفروع مصرف الوحدة.

وذكر المصدر أن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي أكد استمراره نقل شحنات إضافية هذا الأسبوع لباقي فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وفي 11 نوفمبر المنصرم أكد ذات المصدر في مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس أنه وصلت شحنة سيولة بقيمة 90 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أنه خصص منها 70 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني و20 مليون لفروع مصرف الوحدة.