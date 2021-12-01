تقرير أممي .. وجود مرتزقة في ليبيا يمثل تهديداً خطيراً

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر تقرير أممي من استمرار وجود المرتزقة الأجانب في ليبيا، لافتاً إلى أن ذلك يمثل تهديداً خطيراً للوضع للبلاد.

وأعرب تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتّحدة، عن أسفه، لأنّه على الرّغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم. فإنّ أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم.

لا دليل على انسحاب المرتزقة

وشدّد التقرير على أنّ “اللجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن” لهؤلاء المرتزقة من ليبيا .

وأوضح الخبراء الذين أعدّوا التقرير أنّ المقاتلين السوريين، الذين يدعمون القوات التركية يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و2000 دولار شهرياً.

شحنات السلاح

في سياق متصل، ووفقاً للتقرير المرحلي السرّي الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مؤخراً فإنّ “الوتيرة المكثّفة لإرسال” شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا، تراجعت لكنّ “حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتاً”.

والخبراء الذين أعدّوا هذا التقرير مكلّفون من قبل مجلس الأمن مراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلّق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.

مخزونات الأسلحة مرتفعة

ويغطّي تقرير الخبراء الفترة الممتدّة بين يناير ونوفمبر، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا.

وحذّر التقرير من أنّه “بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمّت في 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل”.

وأشار إلى أنّ القسم الأكبر من ليبيا لا يزال “تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية”.

تبديل دفعات المرتزقة السوريين مستمرة

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف الشهر الفائت أن دفعة من عناصر فصائل موالية لتركيا تتألف من أكثر من 150 مرتزقا قد وصلت إلى ليبيا عبر تركيا.

وقال المرصد إن عمليات تبديل دفعات المقاتلين من الجنسية السورية في ليبيا مستمرة، رغم تخفيض المرتبات الشهرية عمّا كانت عليه قبل توقف الحرب .