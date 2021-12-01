منظمات دولية توفر سيارتي قمامة ومعمل حياكة لبلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

في إطار التعاون ما بين بلدية طبرق وعدد من المنظمات الدولية وبعد زيارة السفير الألماني إلى طبرق .

وقال وكيل ديوان بلدية طبرق مسعود الوهراني إن البلدية استلمت اليوم سيارتي قمامة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا.

وأوضح الوهراني لأخبار ليبيا 24 أن ذلك يقع من ضمن التعاون المناط ما بين المنظمات الدولية وعدد كبير من الدول من ضمنها ليبيا.

وأشار إلى وصول معمل متكامل للحياكة وهي الدفعة الأولى عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ولإنشاء مركز لتدريب المرأة في طبرق .

وذكر وكيل ديوان البلدية أن التدريب سيكون عالي المستوى، وأنه سيوفر فرص عمل وتنمية اقتصادية في بلدية طبرق .

ولفت إلى أن المعمل وصل عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون (GIZ)، وهو برنامج سوف يستمر لعدة سنوات مع البلدية.

وتأتي هذه المساعدات كون أن ليبيا عضو في هذه المنظمات وتستحق أي دعم لما تعرضت له ليبيا من ويلات الحروب مثلها مثل كثير من الدول .

ووفرت منظمة اليونيسيف الأسبوع الماضي عدد من المضخات المتنوعة الخاصة بالمياه والصرف الصحي. وذلك بسبب ماتعانيه البلدية من فيضانات متكررة لمياه المجاري وأعطال في محطات الرفع .

وكانت مناشدة البلدية لمنظمة اليونسيف من 3 أعوام مضت، ووصلت هذه المضخات لمخازن البلدية، والتي ستحل الكثير من المشاكل .

وحضر مراسم التسليم رئيس وأعضاء المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية.

يشار أن محطات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية تشهد الكثير من الأعطال المتكررة والتي تتسبب في فيضانات داخل أحياء المدينة .