كوبيش يشدد على التزام الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم

أخبارليبيا24

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش اليوم الأربعاء. على التزام منظمة الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

وأكد كوبيتش خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على تجديد دعم المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة، للخطوات التي قطعتها المفوضية باتجاه مرحلة الاقتراع.

ونقاش السايح والمبعوث الأممي خلال القاء في مقر المفوضية مستجدات العملية الانتخابية.

واستعرضا التسارع في وتيرة المراحل التنفيذية باقتراب يوم 24 ديسمبر، واهتمام المجتمع الدولي بالتقدم المنجز على هذا الصعيد.