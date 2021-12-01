فيتامين د هل يحمي من المتحورات الجديدة والقديمة؟
رصدت وسائل الإعلام العالمية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أن أحد الفيتامينات الشهيرة قادر على الحد من وفيات المتحورات الجديدة والقديمة. الأمر الذي جعل بعض المصادر العلمية توضح بعض المعلومات والحقائق حول كفاءة وفعالية هذا الفيتامين.
وشاركت صفحات شهيرة متخصصة بالإعلان عن المنتجات الصحية في بعض الدول إعلانات. تؤكد أن بعض منتجات مكملات فيتامين د قادرة على وقف وفيات فيروس كورونا المستجد.
وجاء في أحد الإعلانات أن “مستويات فيتامين د البالغة 50 نانوغرام مليلتر ترتبط بمعدل وفيات صفري من فيروس كورونا”.
ووصف الفيتامين على أنه الدواء الشافي للأمراض منذ أكثر من قرن وحتى خلال فترة الباء، أي منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.
ويشير كود “PMID” إلى تلك النسبة المحددة في القياس. وتعود إلى دراسة سابقة منشورة على قاعدة بيانات للبحوث الصحية والعلمية الأمريكية “PubMed”. وهو تحليل تلوي، أي تحليل للدراسات السابقة. حيث فحص البحث البيانات المتعلقة بمستويات فيتامين د لدى المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع COVID-وجود إصابات بفيروسات كورنا (كوفيد 19).
وبحسب المقال المنشور في مجلة “statesman” الأمريكية. تظهر هذه المعلومات بيانات منقوصة ومضللة لأنها تبالغ في تبسيط النتائج. وتتجاهل البيانات المتعلقة بغموض التأثير على مناعة الإنسان.
ويشير عنوان الدراسة الأصلية إلى أن فكرة “معدل الوفيات الصفري” هو مجرد نظرية فقط. وقد استخدم المصطلح الأقل تحديدا وهو “قريب من الصفر”.
من ناحية أخرى، توصل باحثون آخرون إلى استنتاجات واعدة جدا. بما في ذلك العالم المعروف بتركيزه على الأبحاث المتعلقة بفيتامين د، الدكتور مايكل هوليك، أستاذ الطب بجامعة بوسطن ومؤلف كتاب “محلول فيتامين د”.