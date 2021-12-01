فيتامين د هل يحمي من المتحورات الجديدة والقديمة؟

وشاركت صفحات شهيرة متخصصة بالإعلان عن المنتجات الصحية في بعض الدول إعلانات. تؤكد أن بعض منتجات مكملات فيتامين د قادرة على وقف وفيات فيروس كورونا المستجد.

وجاء في أحد الإعلانات أن “مستويات فيتامين د البالغة 50 نانوغرام مليلتر ترتبط بمعدل وفيات صفري من فيروس كورونا”.