المبعوث الأممي: يجب عدم تسييس مؤسسة النفط

1 ديسمبر، 2021 9:28 م
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رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أبدى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، بالغ قلقه بشأن التحديات التي تواجهها الوطنية للنفط في الفترة الراهنة.

وأكد كوبيش، وفق بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط، على ضرورة تجنب تسييس هذه المؤسسة والمحافظة على نزاهتها ووحدتها.

وجاء ذلك، خلال لقاء جمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، والمبعوث الأممي، بالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء سبل دعم مؤسسة النفط وشركاتها على جميع الأصعدة لكي تتمكن من تسيير أعمال القطاع والحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية .

وأكد كوبيش أن ثروات ليبيا يجب أن يستفيد منها الجميع عبر إدارة تتسم بالشفافية والتوزيع العادل للثروات وتقديم الخدمات العامة.

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1 ديسمبر، 2021 9:28 م
16

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