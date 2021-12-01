المرشح للرئاسة “البيوضي” ينشر تفاصيل حادثة تهديده بالقتل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس حزب التجديد والمرشح للرئاسة سليمان البيوضي إنه قدم شكوى رسمية لدى النائب العام، حول حادثة التهديد بالقتل في حقه وفريقه السياسي .

البيوضي قال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”تقدمت حملة المترشح الرئاسي بشكوى رسمية لدى النائب العام، حول حادثة التهديد بالقتل، التي تمت للمرشح وفريقه السياسي.

ثقافة المتاجرة بالدماء

وكما أوضح البيوضي أنه حفاظا على مسار العدالة فإنا ننشر ما يؤكد بياننا الصادر في 30 نوفمبر 2021، وحتى نثبت أننا لا ندعي على الناس بالباطل وأننا لا نمارس، ثقافة المتاجرة بالدماء والأرواح لتحقيق غايات انتخابية، فليس من ثقافتنا أو قناعتنا إطلاق الوعود والعهود والمتاجرة بآمال وطموحات أمتنا الليبية .

وأعلن رئيس حزب التجديد ثقته في القضاء الوطني ومؤسساتنا العدلية، ونتطلع لمعرفة التفاصيل الدقيقة، ولم يحدد البيوضي في بيانه من قام بتهديده .

محاربة الفساد

وأكد البيوضي استمراره في العملية السلمية والمسار الديمقراطي، ونثق في أبناء الأمة الليبية وخياراتهم، ونؤمن بأنهم لن يصوتوا إلا لأنفسهم في اللحظة الحاسمة.

وتابع أنه قد آن الأوان لليبيا جديدة، فنحن جئنا لنعمل ونقاوم بكم ومعكم لاستعادة استقلالنا الوطني ومحاربة الفساد والفاسدين .

نبذة

يشار إلى أن البيوضي ناشط سياسي خلال فترة حرب طرابلس، وعلى الرغم من وجوده في مصراته وفي ظل سيطرة الميليشيات عليها، إلا أنه ناشط مستقل.

وكانت مواقفه في تلك الفترة على الحياد، فكان يرى أن الجيش الليبي، هو جيش وطني، ولم يظهر عداءاً ضده.

ويرى البيوضي أيضاً أن دخول الجيش جنوب البلاد، قد يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين هناك، خاصة وأن تلك الأنحاء من البلاد عانت طويلاً لأكثر من عقد كامل من سيطرة المتطرفين والخارجين عن القانون.