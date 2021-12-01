سوبارو تكشف عن سيارة دفع رباعي جديدة

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة سوبارو مؤخرًا عن سيارة Forester الجديدة التي صُنفت من بين أفضل سيارات الكروس أوفر التي ظهرت العام الحالي.

تحسينات وتعديلات جديدة

وحصلت السيارة الجديدة على العديد من التحسينات والتعديلات مقارنة بسيارات «Forester» السابقة.

وتغير في السيارة تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، كما تغير تصميم شبك المبرد الأمامي وتصميم ممتصات الصدمات، وحصلت على مصابيح بتصاميم مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED.

أحدث تقنيات الأمان

وحرصت سوبارو أثناء تطوير المركبة على تزويدها بأحدث تقنيات الأمان، إذ جهزتها بنظام متطور للحفاظ على المسار أثناء الحركة على طرقات السفر.

كما زودت بنظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

نظامي دفع أمامي ورباعي

وأيضا زودتها بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية لتسهيل عملية ركنها بشكل آمن.

وأكدت الشركة أنها ستطرح هذه السيارة بعدة نماذج تعمل مع نظامي دفع أمامي ورباعي.

وستجهز هذه السيارات بمحركات بنزين بسعة 2.0 لتر وعزم 150 حصانًا، ومحركات بسعة 2.5 لتر بعزم 185 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.