دومة: الحكومة تسعى إلى تأجيل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد مصباح دومة أوحيدة، عضو مجلس النواب، أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى تأجيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال دومة: “إن ‏مؤشرات تأجيل الانتخابات من الحكومة في بيان وزير الداخلية”.

حذر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، من استمرار عرقلة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات الليبية.

وأكد عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في ديسمبر المقبل، قائلا: “لم يعد هناك إمكانية لإجراء الانتخابات”.