تغريدة للدبيبة تثير ردود ساخطة نعتته بـ “الراشي”

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أثارت، تغريدة لرئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ردود ساخطة، إذ غرّد الدبيبة عقب إعلان حكم محكمة طرابلس الاستثنائية بإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية، تغريدة حملت وسم (#بدينا_ومكملين).

تغريدات ساخطة

وأعرب، المئات من المغردين عن استيائهم الشديد، حيث غرّدت إحدى مستخدمي تويتر: “نلقانكم خربتوا البلاد ومش هامكم. ما فيش حد يبي يتنازل ع الكرسي. المفروض أي شخصية عليها جدل تطلع.. ليبيا مازال ما عقمت”.

وكتبت مغردة أخرى، “سيدخل التاريخ كأكبر دعاية انتخابيه بفلوس الليبيين ولأول مره دعاية انتخابية بالمليارات ودعم الزواج ومنحات أطفال.. شخص جاء بالرشوة عديم الذمة لا يمكن أن يحكم وطن” . وقد لاقت هذه التغريدة إعجاب العشرات كما لاقت إعادة تغريد أكثر من مرة.

سيدخل التاريخ كأكبر دعايه انتخابيه بفلوس الليبيين ولأول مره دعايه انتخابيه بالمليارات و دعم الزوج ومنحات اطفال شخص جا برشوه عديم الذمة لا يمكن ان يحكم وطن .

وعلى الناس الطعن فيه لأنه نكث ايمانه ودخل في قول الله تعالى( نكثوا ايمانهم) ⛔ادبيبة لن يمر مهما فعل لن يمر pic.twitter.com/qcfUjyQANk — 🇸🇦🇱🇾 wasn Ali (@wasnAli80953872) December 1, 2021

كما كتب مغرد، “على كم القضاء اليوم”. وأضاف آخر، “أتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله”. وفي المقابل غرّد أحد المغردين، “نحن معاك بإذن الله. وبإذن الله أنت رئيسنا ربي يوفقك ويرزقك البطانة الصالحة وما يخيب رجانا فيك”. واختتم، “اجعنك منصور وعدوك مكسور”.

وغرّد مغرد يقول، “لا يشرفني أن يكون رئيسي ناقض للعهود وكاذب وسارق لا يشرفني إطلاقا”.

وكتب آخر، “عندما يسود قانون القوة لا قوة القانون تقف نصوص القانون مُعاجزة عن التطبيق وقابلة للتغيير والتبديل والتجاوز حتى رغم عدم قابليتها لذلك!”.

وغرّدت إحدى المغردات، “الخروج المشرف للناس اللي عندها شرف فقط”. كما كتب مغرد، “غير شوف وزير الداخلية. مازال عنده نية للانتخابات أم لا”.

رشوة

وكتب مغرد، “أنت بديت في الرشوة والفساد وراح تكمل وتساعد في انهيار الاقتصاد الليبي”. وتساءلت مغردة، “هل ستبقى 4 سنوات ولا ح تلصق وترشح روحك أخرى. ولا تقول أنا أحكمكم أو اقتلكم ومعايا الملايين”.

بديتها برشوة لجنة الحوار و كملتها برشوة القضاة

و تو تطلع منها بإرادة #الليبيين — لا شئ. (@qwqwqw950) December 1, 2021

كما غرّد مغرد، “شكراً لأنك ضربت آخر مسمار في نعش القضاء الليبي بإخضاعه لرشاويك، وشكراً لأنك نجحت في تسميم العملية الانتخابية، وشكراً لأنك اليوم خربت آخر بارقة أمل لليبيين في ذهاب لانتخابات تخرجهم مما هم فيه”.

بعيداً عن القانون الذي ابعدك

الا تشعر بالحرج بعد ان تعهدت و اقسمت ان لا تترشح للانتخابات عندما تقدمت لرئاسة الحكومة ؟ — حمزة الربيعي (@HamzaAlrabee) December 1, 2021

وكتب آخر، “البداية بالرشاوى وشراء الذمم والنهاية نهاية وطن بأكمله”. وأضاف مغرّد، ” بتزويرك ورشاويك وفسادك ستكون مسؤول على ما ستنحدر له الأوضاع في قادم الأيام “.