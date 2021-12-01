تغريدة للدبيبة تثير ردود ساخطة نعتته بـ “الراشي”

1 ديسمبر، 2021 11:10 م
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رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة

أخبار ليبيا24

أثارت، تغريدة لرئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ردود ساخطة، إذ غرّد الدبيبة عقب إعلان حكم محكمة طرابلس الاستثنائية بإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية، تغريدة حملت وسم (#بدينا_ومكملين).

تغريدات ساخطة

وأعرب، المئات من المغردين عن استيائهم الشديد، حيث غرّدت إحدى مستخدمي تويتر: “نلقانكم خربتوا البلاد ومش هامكم. ما فيش حد يبي يتنازل ع الكرسي. المفروض أي شخصية عليها جدل تطلع.. ليبيا مازال ما عقمت”.

وكتبت مغردة أخرى، “سيدخل التاريخ كأكبر دعاية انتخابيه بفلوس الليبيين ولأول مره دعاية انتخابية بالمليارات ودعم الزواج ومنحات أطفال..  شخص جاء بالرشوة عديم الذمة لا يمكن أن يحكم وطن” . وقد لاقت هذه التغريدة إعجاب العشرات كما لاقت إعادة تغريد أكثر من مرة.

كما كتب مغرد، “على كم القضاء اليوم”. وأضاف آخر، “أتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله”. وفي المقابل غرّد أحد المغردين، “نحن معاك بإذن الله. وبإذن الله أنت رئيسنا ربي يوفقك ويرزقك البطانة الصالحة وما يخيب رجانا فيك”. واختتم، “اجعنك منصور وعدوك مكسور”.

وغرّد مغرد يقول، “لا يشرفني أن يكون رئيسي ناقض للعهود وكاذب وسارق لا يشرفني إطلاقا”.

وكتب آخر، “عندما يسود قانون القوة لا قوة القانون تقف نصوص القانون مُعاجزة عن التطبيق وقابلة للتغيير والتبديل والتجاوز حتى  رغم عدم قابليتها لذلك!”.

وغرّدت إحدى المغردات، “الخروج المشرف للناس اللي عندها شرف فقط”. كما كتب مغرد، “غير شوف وزير الداخلية. مازال عنده نية للانتخابات أم لا”.

رشوة

وكتب مغرد، “أنت بديت في الرشوة والفساد وراح تكمل وتساعد في انهيار الاقتصاد الليبي”. وتساءلت مغردة، “هل ستبقى 4 سنوات ولا ح تلصق وترشح روحك أخرى. ولا تقول أنا أحكمكم أو اقتلكم ومعايا الملايين”.

كما غرّد مغرد، “شكراً لأنك ضربت آخر مسمار في نعش القضاء الليبي بإخضاعه لرشاويك، وشكراً لأنك نجحت في تسميم العملية الانتخابية، وشكراً لأنك اليوم خربت آخر بارقة أمل لليبيين في ذهاب لانتخابات تخرجهم مما هم فيه”.

وكتب آخر، “البداية بالرشاوى وشراء الذمم والنهاية نهاية وطن بأكمله”. وأضاف مغرّد، ” بتزويرك ورشاويك وفسادك ستكون مسؤول على ما ستنحدر له الأوضاع في قادم الأيام “.

 

 

 

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1 ديسمبر، 2021 11:10 م
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