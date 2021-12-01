بوقعيقيص تعلق على الاضطرابات التي صاحبت الطعن المقدم من مرشح الرئاسة سيف الإسلام القذافي

أخبارليبيا24

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي – المرشحة للانتخابات البرلمانية – آمال بوقعيقيص. على الاضطرابات التي صاحبت الطعن المقدم من مرشح الرئاسة. سيف الإسلام القذافي.

وقالت بوقعيقيص :”من وجهة نظري القانونية. فإن الاختصاص المكاني وفقا لقانون المرافعات الليبي المكمل لقانون الانتخابات ولائحته التنفيذية يمكن تجاوزه بشرط”.

وتابعت عضو الملتقى :”الشرط هو موافقة الخصم وقبوله لذلك في الجلسة الأولى. فكان من الأوفق أن يرفع سيف الإسلام طعنه في بنغازي أو طرابلس على أن تقبل المفوضية ذلك باعتبارها الخصم في الطعن”.

وتضيف بوقعيقيص :”أما بخصوص طعن الزاوية فهو حتماً معدوم لعدم الولاية. وأستغرب أن تخوض فيه المحكمة التي أصدرته من الأساس وأنتظر ملاحظات زملاء المهنة والقانون”.

ولا زال مصير ترشح، سيف الإسلام القذافي، مُعلقًا بعدما أرجأت محكمة سبها النظر في الطعن المقدم من قبله ضد قرار استبعاده من قبل المفوضية العليا للانتخابات.

وأرجأت محكمة سبها الأحد عقد جلسة للنظر في الطعن بعد تغيب أحد أعضاء الهيئة القضائية عن الجلسة. وذلك بعدما كان من المقرر حسم قانونية ترشح سيف الإسلام القذافي.

يشار إلى أن الاضطرابات التي صاحبت الطعن المقدم من المترشح سيف الإسلام القذافي دفعت وزيرة العدل وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي إلى اقتراح تأجيل الانتخابات.