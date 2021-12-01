بعيو: قوة مسلحة تقتحم مقر قناة ليبيا الوطنية في طرابلس

1 ديسمبر، 2021 12:26 م
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أخبار ليبيا 24

وجه مدير قناة ليبيا الوطنية، محمد بعيو، اليوم الأربعاء، بلاغا بـ النائب العام حول اقتحام مجموعة مسلحة اقتحام مقر القناة في طرابلس.

وقال بعيو في بيان عبر صفحته بـ فسبوك، “بلاغ إلى النائب العام يجري الآن اقتحام قناة ليبيا الوطنية بالقوة المسلحة”.

وتابع “هل تسمحون بذلك؟”.

واتهم بعيو في وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، علي شتيوي بإرسال قوة لاقتحام القناة.

وحمل بعيو وزير العدل ووزير الداخلية المسؤولية عن الجريمة التي ستقع إذا لم يتوقف الإعتداء.

 

1 ديسمبر، 2021 12:26 م
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