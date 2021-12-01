بثنائية..النصر يزيد من أوجاع التحدي 

1 ديسمبر، 2021 5:07 م
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النصر والتحدي
النصر والتحدي

أخبارليبيا24 

سجل فريق النصر فوزًا مستحقًا على حساب جاره التحدي بنتيجة 2 – 0. على ملعب شهداء بنينا في الجولة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. 

افتتح سالم المسلاتي في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء “روما” ثنائية الفحامة في الدقيقة 31 بعد تمريرة حاسمة من حمزة الزوي. 

وتبعه المدافع أحمد المقصي بالهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول. 

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط بينما لا يزال التحدي يقبع في آخر الترتيب من دون نقاط. 

وكان النصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام دارنس دون أهداف بينما خسر التحدي أمام الأخضر 5-1. 

1 ديسمبر، 2021 5:07 م
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