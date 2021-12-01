النايض: نحترم أحكام القضاء الليبي ونأمل أن يُنصف سيف الإسلام القذافي

أخبار ليبيا 24

قال رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، “نحترم أحكام القضاء الليبي الصادرة لإعادة عدد من المرشحين لسباق الرئاسة؛ رغم قناعتنا الجازمة بما جاء في طعننا من نقاط لا سيما فيما يتعلق بنكث العهود التي حرم الله نكثها”.

وأوضح النايض أن ذلك يأتي صونًا لمبدأ احترام القضاء والقانون الليبي، وللعملية الانتخابية التي تنظمها المفوضية باقتدار.

وأضاف النايض: “نرجو أن ينصف القضاء الليبي الدكتور سيف الإسلام القذافي”.

وذلك “بالنظر الموضوعي في استئنافه أيضا، رغم كل التشويش على محكمة سبها”.

تصريحات النايض تأتي عقب، رفض محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة ضد عبدالحميد الدبيبة ونوري أبوسهمين.

حيث أصدرت المحكمة حكما نهائيا بعودتهما للسباق الرئاسي.