الكبير يناقش إقفال ميزانية “2021”مع الإدارات ذات العلاقة بالمركزي

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد اليوم الأربعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه، اجتماعا، مع لجنة الميزانية و الإدارات.

وفي إيجاز صحفي لمصرف ليبيا المركزي، أضاف المصرف، أن الاجتماع يأتي لمناقشة استعدادت الإقفال السنوي لعام 2021 ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة الميزانية بالمصرف المركزي.

كما بحث المجتمعون حصر النتائج المترتبة عن تغيير سعر الصرف وانعكاساتها على أصول وخصوم المصرف.

وكشف مصدر بالمركزي اليوم الأربعاء. أن شحنة سيولة بقيمة 110 مليون دينار وصلت مطار بنينا في بنغازي قادمة من المركزي طرابلس.

وأضاف المصدر أنه خصص من الشحنة 70 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني و 40 مليون لفروع مصرف الوحدة.

وذكر أن فريق السيولة بالمصرف أكد استمراره نقل شحنات إضافية هذا الأسبوع لباقي فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وفي 11 نوفمبر المنصرم، أكد ذات المصدر وصل شحنة سيولة بقيمة 90 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي.

وأوضح المصدر أنه خصص منها 70 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني و20 مليون لفروع مصرف الوحدة.