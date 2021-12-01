الرزق على الله.. هكذا أجاب ليبيون على سؤال “كيف قادرين على غلاء الأسعار؟”

أخبار ليبيا24

تشهد الأسواق الليبية هذه الفترة غلاء في أسعار السلع التموينية تتزامن مع شح السيولة النقدية في المصارف وتأخر المرتبات، مما جعل هذا الأمر كثير من الأسر -خاص ذات الدخل المحدود- عاجزة عن تدبير حاجياتها الرئيسية التي تعتاد عليها بشكل يومي، كأسعار الأرز والزيت والطماطم المعجون والسكر.

ويعود السبب-بحسب مراقبين- إلى ما تمر به ليبيا من أزمة سياسية، تسببت بدورها في تداعيات اقتصادية واضحة.

وفي ظل هذا الوضع توجهت أخبار ليبيا24، عبر حسابها على فيسبوك وتويتر إلى متتبعيها بسؤال “كيف قادرين على غلاء الأسعار؟”، حيث عبر غالبية المشاركين عن أن الرزق بيد الله.

وفي السياق قال أحد المتابعين، “الله كريم.. وكلنا في رعاية الله والحمد لله”. وقال آخر، “كان يحكم سيف الإسلام تو ترخص الأسعار”. كما اكتفى أحد المشاركين، بالقول، “ربي يفرج على كل مهموم “.

وقالت إحدى المشاركات، “عادي 500 دينار نصرف فيهم على روحي بس يسدوا فيّا أسبوعين وطبعا أكل بس”.

كما رأت إحدى المشاركات، “ليبيا مازالت أسعارها رخيصة.. ماريتوا شيء من غلاء الأسعار جنب الدول الثانية احمدوا ربي واسكتوا”.

بينما قال آخر، “لا ننسى أن رحمة ربي وسعت كل شيء. الأرزاق بيد الله وحده لا شريك له”.

كما أضاف آخر، “كم هو جميل التوكل على الله والاعتماد عليه في كل شيء دون غيره”. وأجابت إحدى المشاركات، تقول، “عايشين وحامدين وشاكرين ومع الله صابرين”.

وفي المقابل قالت متابعة أخرى، “ليبيا دولة غنية مقابل الدول الأخرى وأيضا عدد سكانها قليل. المفروض تكون مستوى المعيشة أحسن مائة مرة من الوضع اللي نحن فيه”. كما أضافت، “إن ربك بالمرصاد والرزق على الله”.

وأضاف مشارك، “توكلوا على الله وأكثروا من الاستغفار. يكثر من الرزق ويطرح البركة بإذن الله”. وقال أحد المشاركين، “نسأل الله الفرج القريب واحنا أهل الجنوب أكتر منطقة في ارتفاع الأسعار.. معانا ربي”.