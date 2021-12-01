الداخلية تُحذر من استمرار عرقلة الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات

أخبار ليبيا 24

حذر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، من استمرار عرقلة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات الليبية.

جاء ذلك في بيان مشترك مع وزير الداخلية ووزيرة العدل، حليمة عبدالرحمن.

وقال مازن: إن “الوضع لم يعد مقبولا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي”.

وتابع: “خاصة بعد أن اعتذرت مجدداً اللجنة المشكلة لمحكمة سبها عن النظر في الطعون”.

وذلك في ظل انفلات الوضع الأمني بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية، على حد تعبيره.

وأوضح مازن إلى أن الاعتداءات الحاصلة على العملية الانتخابية لم تكن وليدة اليوم.

مشيراً إلى وقوع ما وصفه ببعض الاحتكاكات، والضغوطات على كوادر ومؤسسات الوزارة، في ظل ضبط النفس من قبلها، وتجنبها التصعيد الإعلامي.

مستشهداً بحادثة الاستيلاء على معدات، وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات بمدينة إجدابيا كانت في طريقها لمخازن الوزارة للتوزيع على المراكز.

بالإضافة إلى ما وقع من تهديدات مباشرة لعدد من المسؤولين الأمنيين كانوا قد حضروا دورة تدريبية للانتخابات في مدينة طرابلس.

وحذر مازن من أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات، سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية.

وتابع: “وهو ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية، والالتزام بها في موعدها، وألا يتم الاستمرار في طريق يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة”.

قائلا: “الأمر الذي يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد والمواطنين”.

يشار إلى أن وزير الداخلية كان قد التقى المبعوث الأممي يان كوبيتش صباح الثلاثاء في طرابلس، واستعرض خلال اللقاء مجهودات وزارة الداخلية وخطتها الاستراتيجية؛ من أجل تأمين العملية الانتخابية في 24 ديسمبر المقبل.