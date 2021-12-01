استطلاع | كيف ستتعامل المفوضية مع ترشح الدبيبة للرئاسة رغم مخالفته للمادة “12”

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

رغم منع المادة 12 ترشحه، إلا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قدم أوراق ترشحه لـ الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

تقديم الدبيبة لأوراق ترشحه يأتي رغم أن المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية تمنعه من الترشح، تلك المادة رغم ما أثارته من جدل إلا أنه قدم أوراق ترشحه، لتأتي ردود الأفعال متباينة بين الرافض والمؤيد.

وفي هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر” يقول: “كيف ستتعامل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع ملف ترشح الدبيبة المخالف للمادة 12 من قانون الانتخابات؟”.

الترشح مخالف للقوانين

يقول أنس عمر، “لابد أن ترفض المفوضية الوطنية للانتخابات ملف الدبيبة كونها مخالف للقوانين”، واستطرد أن قائلا: “ولا القانون ماشي على الناس الغلبانة بس”.

من جانبه، رأى Khalifa Massud ،”إذا قبلت المفوضية ملف الدبيبة فعلى الانتخابات السلام”.

في حين قال Salem Mohammed Reserve،”الكلام النهائي عند السفير الأمريكي لا قاضي ولا مستشار ولا اتفاق ولا قاعدة دستورية تسطيع منعه”.

المال الفاسد

من جانبه توقع Issa Dandi قبول الملف؛ معللا ذلك “بأن الدبيبة من الناحية القانونية سحبت منه الثقة من قبل مجلس النواب ويعتبر منذ ذلك الحين في حكم المستقيل ويجوز له في هذه الحالة الترشح بعد استيفاء المدة المشروطة للاستقالة كما فعل عقيلة وحفتر”. في حين تناسى Issa أن الدبيبة موقع على اتفاق دولي لعدم ترشحه للانتخابات الليبية.

في حين قال سالم ابوعيشه، “هناك تسريبات لشراء ذمم بعض لجنة الـ 75 لوصول الدبيبه للسلطة”، مشيرا إلى أن أحد الشروط لرئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ألا يتقدم للانتخابات، وأن المادة 12 تنص على أن من يرغب في الترشح للانتخابات عليه أن يتوقف عن العمل قبل ثلاثة أشهر قبل الانتخابات وهو لم يفعل.

من جانبها تتوقع Salwa Zaheقبول الملف مرجعة ذلك إلى المال الفاسد، قائلة: “المال الفاسد وصل حتى في القضاء فكيف بالمفوضية”.

ثغرات في قانون الانتخاب

أما محمد المالكي، قال: “ترفض وفق للقانون .. ومن ثم سيطعن المرشح بأسباب الرفض وكشف ثغرات في قانون الانتخاب والمادة 12، وهذا هو المدخل الذي سيمنح الدبيبة فرصه لاستكمال ترشحه للانتخابات الرئاسية”.