استئناف طرابلس ترفض الطعون المقدمة ضد الدبيبة 

1 ديسمبر، 2021 3:32 م
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رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة

أخبارليبيا24 

أصدرت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأربعاء، حكمًا برفض الطعون المقدمة ضد المرشح للانتخابات الرئاسية، عبدالحميد الدبيبة وأصدرت حكمًا نهائيًا بعودته إلى الانتخابات. 

كما قبلت محكمة استئناف طرابلس الطعون المقدمة من المرشح الرئاسي ونوري أبوسهمين. إضافة إلى قبولها استئناف المرشح خالد شكشك وأعادتهم إلى سباق الانتخابات الرئاسية. 

وكانت محكمة استئناف طرابلس، اليوم قبلت الأسبوع الماضي مبدئيًا طعونًا ضد ترشح عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل. 

وعلق رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، “نحترم أحكام القضاء الليبي الصادرة لإعادة عدد من المرشحين لسباق الرئاسة. رغم قناعتنا الجازمة بما جاء في طعننا من نقاط لا سيما فيما يتعلق بنكث العهود التي حرم الله نكثها”. 

وأوضح النايض – مرشح الرئاسة – أن ذلك يأتي صونًا لمبدأ احترام القضاء والقانون الليبي، وللعملية الانتخابية التي تنظمها المفوضية باقتدار. 

1 ديسمبر، 2021 3:32 م
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