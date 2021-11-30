هكذا علق مجلس الوزراء على أحداث سبها

أخبار ليبيا 24

أكد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أنه “يتابع بقلق بالغ التوتر الذي يشهده محيط مجمع المحاكم في سبها، وحالة الإرباك التي تهدد شرعية وقوة ووجود المؤسسة القضائية في سبها وفزان عمومًا”.

تعذر الانعقاد للنظر في طعن سيف الإسلام

ويأتي ذلك عقب الاعتداء الذي يتعرض له مجمع المحاكم في سبها، على خلفية تعذر انعقاد جلسة المحكمة للنظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام.

وذلك ضد قرار استبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم 24 نوفمبر الجاري.

التحذير من حرب أهلية

كما حذر من أن القيام بأعمال تهدد حياة القضاة أو التأثير على عملهم يعود بسبها إلى مربع الحرب الأهلية.

لأنه يهدد بعودة التوتر بين القبائل لأسباب سياسية نجحت سبها وفزان في تجاوزها.

وذلك بتكاتف أبنائها وإعلائهم مصلحة أهلهم على أي مصالح خارجية تريد الذهاب بفزان للحرب والفوضى.

الداخلية ستحمى كافة المؤسسات

وشدد البيان على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية في سبها.

لافتا إلى أنها لا تتدخل في مسار العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع.

معتبرا أن أي ترهيب الموظفين المدنيين في سلك القضاء والمحاماة والعاملين والمتطوعين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو تهديد للعملية الانتخابية ونسف للثقة.

ودعا مجلس الوزراء في بيانه أهل سبها لحماية مكتسب السلام الذي تحقق لهم خلال الأشهر الماضية.

مطالبا بألا يكون أبناؤهم إلا معاول بناء وسواعد للتنمية من أجل حماية الأمن القومي الليبي.

التحذير من الإقصاء

وطالب بضرورة أن يتقدم الجميع لإنقاذ البلاد.

لا أن يصبح الإقصاء والعزل السياسي أداة جديدة لإدخال ليبيا لانقسام مجتمعي وسياسي لا تحمد عقباه.

وكان من المقرر أن تنظر لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف سبها اليوم الاثنين، في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي.

وذلك على قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.