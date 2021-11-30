الحاسي : “150” بطاقة انتخابية لنازحي تاورغاء في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مكتب الإدارة الانتخابية طبرق جمعة الحاسي وجود عدد كبيرة من النازحين من كافة المدن الليبية وأغلبهم من تاورغاء .

وأوضح الحاسي لأخبار ليبيا 24 أن هذه الإحصائيات جاءت حسب الشؤون الاجتماعية، والتي بلغ عدد النازحين فيها 326 مواطن. قائلًا إن من ينطبق عليهم قانون الانتخاب وهم أكبر من 18 سنة فعددهم 150 مواطن .

ولفت إلى أنهم سيستلمون بطاقاتهم الانتخابية من مكتب الإدارة الانتخابية بطبرق بدلا من ذهابهم إلى المركز الانتخابي المخصص لهم بالمرج .

وقال رئيس مكتب الإدارة الانتخابية طبرق إنه تم تخصيص مدينة المرج للنازحين المتواجدين من المرج إلى أمساعد .

ولفت إلى أن نازحي تاورغاء سيستلمون بطاقاتهم الانتخابية من طبرق والتصويت على مرشحي تاورغاء بمركز المرج .

وتابع أنه سيتم تخصيص رقم المركز الانتخابي للنازحين في طبرق تحت رقم (31400) .

وأضاف أن عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب في طبرق قد تجاوز الثمانون ومكتب طبرق مفتوح طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً.

وأكد أن المفوضية العليا تتعاون معنا ومتواصلة معنا في كل الأوقات لتذليل كل الصعاب التي تواجهنا.