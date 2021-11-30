ميسي يتوّج بالكرة الذهبية.. هل استحقها؟

أخبار ليبيا24

توّج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للمرة السابعة في تاريخه.

وفاز ميسي البالغ 34 عاماً بالنسخة الخامسة والستين للجائزة متفوقا على الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي حل ثانيا، في حين جاء الإيطالي جورجينيو ثالثا والفرنسي كريم بنزيمة رابعا ومواطنه نغولو كانتي لاعب تشيلسي في المرتبة الخامسة.

واستفاد ميسي من تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا في نسختها الماضية، وهو الأول له منتخب بلاده منذ 16 عاما.

ولاقى تتويج ميسي بالكرة الذهبية ردود أفعال متباينة بين الجمهور الرياضي العالمي، وقد طرحت أخبار ليبيا24، سؤالًا على متتبعيها، حول إن كان ميسي استحق عن جدارة هذا التتويج أم لا.

وجاءت أغلب الردود بأن نجم التانغو لا يستحق التتويج بالكرة الذهبية هذه المرة. يقول أحد المشاركين، “إن ميسي لا يستحق التتويج، والأجدر بها هو النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي”. يوافقه الرأي مشارك آخر، حيث قال، ” لا يستحقها المتخاذل”.

بينما قال آخر، ” كلام فاضي والأجدر بالجائزة معروف، ولكن اللعب من تحت الطاولة وضغط الشركات الراعية والفساد يمنح الجائزة لميسي أو رونالدو حتى وإن لم يلعبا”.

واعتبر مشارك آخر، أن ميسي لا يستحق التتويج بالكرة الذهبية، وأن النجم الجزائري رياض محرز أفضل منه”.

في المقابل رأى أحد المشاركين، أن “ميسي يستحق التتويج بالكرة الذهبية هذه المرة”. هذا الرأي وافقت عليه إحدى المشاركات حيث أجابت: “نعم. ميسي يستحق التتويج”.

وكان، ميسي قد قال لدى استلامه للكرة الذهبية، “إنه أمر لا يصدق أن أكون هنا مرة أخرى. قبل عامين، اعتقدت أن هذه كانت سنواتي الأخيرة واليوم ها أنا أمامكم مجددا”.

ونال روبيرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل مهاجم، كما توّج لاعب برشلونة الشاب الإسباني بيدري بجائزة أفضل لاعب صاعد في 2021. وفي المقابل فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس بالكرة الذهبية النسوية الثالثة في التاريخ.