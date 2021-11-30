مهندس بالكهرباء يصارع الموت بعد تعرضه لسطو مسلح بوضح النهار بطرابلس

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أصيب مهندس بالشركة العامة للكهرباء في طرابلس بإصابة بليغة في البطن والقدمين، في عملية سطو مسلح، بعدما أقدم مسلحون على إطلاق النار عليه أثناء تأدية عمله قبل أن يسرقوا السيارة التابعة للشركة التي كان يقودها.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تعرض المهندس “فوزي هروس” التابع إلى دائرة الوقاية والقياس بإدارة الجهد المتوسط طرابلس لسطو مسلح من قبل مجموعة مسلحة. وقالت، إن عملية السطو المسلح حدثت أثناء تأدية المهندس لعمله.

وأوضحت الشركة، أن المسلحين أطلقوا الرصاص على المهندس. مما تسبب في إصابته بعدة أعيرة نارية في بطنه وقدميه، مشيرة إلى أن حالته حرجة بإحدى المستشفيات.

وذكرت الشركة، أن المسلحين قاموا بسرقة السيارة المملوكة لها من نوع (تويوتا مزدوجة).

وحمّلت الشركة العامة للكهرباء المسؤولية الكاملة للجهات الأمنية بضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.