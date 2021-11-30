مكافحة الأمراض يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد كورونا لهذه الفئات

أخبار ليبيا 24

قرر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، إعطاء جرعة تعزيزية واحدة (جرعة ثالثة) لثلاث فئات، ضمن تعليمات جديدة بشأن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

وجاء ذلك في خطاب موجه من مدير عام المركز إلى المديرين التنفيذيين للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وذلك استكمالًا لتعليمات صدرت الأحد بشأن المتحور “أوميكرون” الذي بدأ الانتشار في بعض دول العالم.

ونصت التوجيهات على إعطاء جرعة تعزيزية واحدة (جرعة ثالثة) من لقاح “سينوفارم” أو “فايزر”.

وذلك في حال مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية لثلاث فئات.

والفئات هي: “كافة العاملين بالقطاع الصحي، والفئات العمرية من 50 سنة فما فوق، والذين يعانون أمراضًا مزمنة ونقصًا في المناعة بغض النظر عن العمر”.

ووجه المركز بإعطاء جرعتين من لقاح “سينوفارم” لمن تلقى جرعة أولى من لقاح “سينوفاك” في حال مرور ستة أشهر أو أكثر لمن تلقى الجرعة الأولى.

كما قرر المركز إعطاء النساء الحوامل جرعتين من “لقاح فايزر” الفاصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

وإعطاء جرعة واحدة من لقاح “سينوفاك” كجرعة ثانية لمن تلقى لقاح “سينوفاك” في مدة أقل من ستة أشهر.