لقاءات مرتقبة للجنة 5+5 في تركيا وروسيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف عضو اللجنة العسكرية (5+5) هادي الفلاح، عن تحضيرات تجريها اللجنة لعقد اجتماعين منفصلين مع مسؤولين من روسيا وتركيا .

وأضاف الفلاح في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستبحث مع المسؤولين آلية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

خروج المرتزقة

وأضاف أن عمل المراقبين الدوليين لآلية وقف إطلاق النار يبدأ حال الاتفاق على موعد لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأوضح أن دور المراقبين هو مراقبة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية فحسب.

وأكد الفلاح، أن الترتيبات جارية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لخروج 300 مرتزق في بادرة من “القيادة العامة”.

اتفاقية جنيف

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب : إن اجتماع اللجنة مع فريق المراقبين الدوليين لمناقشة الجوانب المتعلقة باتفاقية جنيف لوقف النار.

يذكر أن اللجنة العسكرية عقدت اجتماعات يومي 23 و24 نوفمبر بتونس مع ممثلي الاتحاد الإفريقي بتسيير من البعثة الأممية. حيث التقى أعضاء اللجنة المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأبدى ممثلو الاتحاد الإفريقي استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدول الاتحاد بجميع تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال بلدانهم لهم. وكما تم التنسيق لضمان عدم عودتهم مجددًا إلى ليبيا وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

ويقدر أعداد المرتزقة في ليبيا وفق آخر إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر أخرى، بـ 23 ألف عنصر ينحدرون من دول الجوار الجنوبي لليبيا.