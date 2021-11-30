كيف يتعامل معك مديرك في العمل؟ سؤال تطرحه أخبارليبيا24 على متتبعيها

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

التعامل مع الرئيس في العمل موضوع يشغل بال الكثيرين؛ لأن ضبط هذه العلاقة يوفر بيئة مناسبة للعمل من شأنها تحقيق النجاح، وعدم ضبطها قد يتسبب في حدوث خلافات لا تكون في صالح العمل وقد تساهم في الاقتراب من الفشل.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كيف يتعامل رئيس العمل مع الموظفين؟

رأي عدد من المشاركين أن بعض رؤساء العمل قد يكون رافضاً لآراء العاملين تحت يده، وقد تكون سبب من أسباب جعل المدير سيئاً، واشتكى بعضهم الآخر من ضياع حقوق لموظفين في القطاع الخاص.

حيث يقول Al Sanousi Al Qurini: “القطاع الخاص في ليبيا بشكل عام غابة لا يحكمها أي قانون عمل”.

ويضيف: إن “معظم العاملين في القطاع الخاص (من الدكاكين حتى الشركات الكبيرة) لا يوجد لديهم عقود عمل معتمدة من وزارة العمل و تخضع لقوانينها، لهذا حقوق الموظفون في القطاع الخاص التي تنظم عمله وتحكم علاقته بالإدارة من إجازات ورواتب ودرجة وظيفية وعلاوات وزيادات سنوية مهضومة وعرضة للحسابات الشخصية ومزاج أرباب العمل والحاشية المحيطة بهم خصوصا الأقارب و المقربون”.

بينما في القطاع العام يرى Al Sanousi Al Qurini: إن “القطاع العام حسب خبرتي حتى إذا كان المدير متغطرسا مازالت قوانين وزارة العمل تشكل رادع لأي تجاوزات إدارية، ويمكن للموظفين تقديم الشكاوى لوزارة العمل في حال وقع ظلم على أي منهم بالقطاع العام”.

بينما تقول Malak AL Waf: “أنها لم تتحصل على عمل حتى هذه اللحظة لكي تشارك في الاستطلاع”.

بدوره يقول Alamari Rhouma : “أن البيروقراطية متوفرة في ليبيا بكثرة”، وهي متمثلة في تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة، وتعتمد هذه الأنظمة على الإجراءات الموحدة وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية والعلاقات الشخصية.

من جانبه يرى، علي أحمد، أن العمل في القطاع العام يقول المدير للموظفين إذا لم يعجبك العمل معي أنقل إلى قطاع آخر”.