كتي يشارك في ختام المنتدى الصيني الأفريقي

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شارك اليوم الثلاثاء وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي في اليوم الختامي للمنتدى الثامن الصيني الافريقي.

وبحسب صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك ألقى كتي كلمة أشار فيها إلى عمق العلاقات بين الجانب الافريقي والصيني.

وهنئ الصين بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وقدم جزيل شكره للصين على دعمها للدول الأفريقية خاصة في مواجهة جائحة كورونا.

وأشاد بدعم الصين أيضا للقارة الأفريقية في موضوع اصلاح الأمم المتحدة. وحثها على إلغاء ديونها المتراكمة على الدول الافريقية. ودعمها في ملف مكافحة ظاهرة الإرهاب ، ودعم مشاريع التنمية المستدامة، والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وقد اجتمع عمر كتي وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات مع عدد من وزراء خارجية دول الساحل والصحراء على هامش المنتدى.

وناقش الوزراء ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول التجمع في طرابلس وذلك لدعم مساعي الاستقرار والسلام في ليبيا من قبل دول التجمع.

وقد اتفق المجتمعون على عقد هذا الاجتماع وحثوا الجانب الليبي على إحالة مطلبها إلى وزير خارجية جمهورية تشاد. الذي تترأس بلاده التجمع الذي بدوره سيعمم ذلك على وزراء خارجية الدول الأعضاء. لعقد الاجتماع في طرابلس على أن يحدد موعده لاحقا .

يشار إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية الحديثة بين الصين افريقيا بدأت في عهد ماو تسي تونغ. بعد انتصار الحزب الشيوعي الصيني.