قيادي في بركان الغضب من مصراتة يوضح سبب طعن باشاغا في الدبيبة

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قال القيادي فيما يعرف بعملية بركان الغضب من مصراتة. العقيد فرج اخليل إن الكثيرين لايعملون سبب تقديم مرشح الرئاسة فتحي باشاغا الطعن في مرشح الرئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف اخليل عبر حسابه على “فيسبوك” أن السبب يرجع إلى فترة ما قبل الحوار السياسي ولجنة 75. عندما دفع باشاغا بشخصيتين لتمثيلة باللجنة وكلاهما من مصراتة”.

وذكر القيادي أن أحد الذين دفع بهم باشاغا هو عبد الحميد الدبيبة تمهيدا لأن يتولى باشاغا رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع اخليل :”لكن ما حدث في جنيف أن عبد الحميد الدبيبة دفع بنفسه لرئاسة الحكومة مما تسبب لباشاغا بحرج مع المجتمع الدولي”.

وأفاد أن الدبيبة لم يعتذر عن فعلته هذه، وباشاغا صدم بتصرفات الدبيبة رغم أنه ساهم بالإفراج عن أمواله المجمدة”.

ويواصل في منشوره :”زادت المشاكل عندما صاح أتباع الدبيبة وقت فوزه بالانتخابات :”قولوا لباشاغا يروح خيرله”.

وأكد أن الكل شاهد حتى احتفال المليشيات بطرابلس، رغم ذلك فتحي باشاغا أعلن تأييد الحكومة والتمسك بموعد الانتخابات.

ويستطرد اخليل :”إلا أن عائلة الدبيبة وعن طريق وليد اللافي لم تترك الرجل في حال سبيله بل شنت عليه حملات تشويه واستفزازه”.

وأفاد القيادي في بركان الغضب :”إلا أنها قوبلت من باشاغا برحابة صدر وإصرار على الذهاب نحو الانتخابات. حتى لا يتحقق حكم الأسرة الواحدة وإنقاذ ليبيا”.

ويبين اخليل :”من حق باشاغا الطعن في قرار المفوضية شأنه شأن البقية، والذي أهلك الدبيبة بطانته الفاسدة التي بجانبه من الأسرة الحاكمة”.

وختم القيادي :”الرجل – الدبيبة – لم يكن مستقلا بقراراته التي انتابها فساد العائلة الحاكمة”.