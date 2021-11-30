عندما يفرض الآباء أحلامهم على الأبناء

أخبار ليبيا 24-مجتمع

يفرض بعض الآباء أحلامهم على الأبناء، فيحلم بعضهم دخول ابنه إلى كلية الطب لتحقيق حلم أن يرى ابنه طبيبا أو دكتورا في أحد التخصصات الطبيبة ويكون ذلك ربما إفشال ابنهم إذا كانت رغبته مخالفة لأحلامهم.

تتشابه أغلب العائلات في ليبيا من حيث ممارسة الضغط على الأبناء ليلا ونهارا في محاولة لتحقيق أحلامهم الشخصية التي ربما فشلوا في الوصول إليها من خلال الأبناء.

وأحيانا يتداخل الأمر حتى مع تقليد أبناء الأقارب ليكون ابنهم في ذات الاختصاص الذي دخل إليه ابن العم أو ابن الخالة، لكي يتباهون أمامهم أن ابنهم لا يقل عن أبن تلك العائلة.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناقشة أسباب هذه القضية، وهل تعرضوا لموقف مشابه لذلك؟ أم أنهم حددوا مستقبلهم بعيدا عن رغبات الآباء.

تقول غيد فرج: “نعم تعرضت لموقف مشابه، ولكني رفضت ودخلت كلية تناسبي”.

وتردف غيد قائلا: “كل من سمع كلام غيره للدخول إلى كلية معينة أصابه الندم، وأنا لا أريد أن أكون واحدة منهم”.

من جانبها تقول آمال محمد: “نعم فرض علي الدخول إلى تخصص معين، الأمر الذي جعلني أكره الدراسة بالمجمل”.

بدورها تقول، Awisha Es: “أمي أرادت أن أدخل كلية الصيدلة، وشققي كان يرغب أن أصبح ممرضة، وأبي كان يريدني أن أدرس اللغة الإنجليزية لأصبح مدرسة، لكني تجاوزت ذلك كله ودخلت إلى رغبتي وهي صحة عامة”.

وفي موقف مغاير يقول Abdalrhman SH: “قررت أن أخوض مجال التمثيل كوني أحبه ولم يقف أحد ضدي، بالعكس تماما كانت أمي تشجعني، ولكني تركت المجال بسبب بعض المضايقات في المجال”.

من جانبه قال Khaled AL Werfaly:”المستقبل يخصك ولا تدع أحد يحدد لك أين ستدرس، كونه ليس لديه الحق في ذلك”.

تقول Yaqeen Ab: “أنا موهبتي الرسم لكن حلمي أن أدخل كلية الطب”.

نوران الوليد تقول: “أمي وأبي يقترحون علي بعض الاقتراحات ويقولون لي القرار قرارك والمستقبل مستقبلك”.

بدورها تقول شمس الأمل: “نعم تعرضت لضغوط من عائلتي حيث كنت أريد دخول كلية القانون لكنهم فرضو عليا كلية الآداب”.

أما Yasmen Alshare تؤكد أن مستقبلها الدراسي يسير مثلما خططت له هي دون تدخل أحد، مشيرة أن المستقبل الدراسي يخصها وحدها ولا يحق لأحد التدخل فيه.

من جانبها تقول طوبي للغرباء: “كانت أمنيتي أن أدخل مجال التمثيل ولكن عائلتي رفضت ذلك بشكل تام، مما اضطرها إلى دراسة إدارة الأعمال”.