شركة النظافة في طبرق تعاني من قلة الإمكانيات

أخبارليبيا24- خاص

سلّط، مدير شركة خدمات النظافة في طبرق، عمر الشريف، اليوم الثلاثاء، على الإمكانيات الضعيفة التي تعاني منها الشركة أمام حجم العمل الذي تقوم به داخل المدينة.

وقال الشريف، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن الشركة تعاني، ورغم ذلك لم تتوقف يومًا واحدًا عن نقل القمامة.

وأضاف الشريف، أن كمية القمامة التي يتم نقلها عبر الشركة تقدر بنحو كيلو جرام لكل فرد. وأوضح أن كمية القمامة داخل طبرق تصل إلى أكثر من 100 طن يوميًا، وهو رقم كبير.

وقال الشريف، إن شركة خدمات النظافة تقوم بنقل إلى المكب الرئيسي الواقع إلى الجنوب من طبرق بنحو 70 كيلو مترًا.

وشهدت طبرق الأيام الماضية انتشارًا كبيرًا لأكوام القمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، بسبب إغلاق المكب الرئيسي من قبل مُلاك الأرض المقام عليها المكب.

وأضاف، مدير شركة خدمات النظافة في طبرق، “نحتاج لمدة أسبوع في تنظيف القمامة المتكدسة في الشوارع والميادين”.

ولفت الشريف إلى وجود مكب مرحلي داخل الشركة لتجميع القمامة، ومن ثم يتم نقلها إلى المكب الرئيسي في طبرق.