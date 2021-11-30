العثور على رشقة تخص جندي ألماني شرق طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام مواطن من مدينة طبرق بتسليم جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية، رشقة تخص جندي ألماني ترجع إلى الحرب العالمية الثانية.

وعثر المواطن عبدالسلام السعيطي من منطقة البردي شرق طبرق على رشقة عليها النسر والصليب المعكوف تخص جندي ألماني .

وقال رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية عمر الهنيدي إن الرشقة تعلق على قبعة الجنود التابعين للقوات الألمانية النازية .

ثعلب الصحراء

وأضاف الهنيد أن الجندي الألماني تابع للفيلق الأفريقي الذي دخل به الجنرال رومل إلى شمال إفريقيا .

وذكر أن أخر مدينة في شرق ليبيا كانت طبرق والتي لم يدخلها رومل إلا بصعوبة بعد حصار دام لثمانية أشهر.

وأشار إلى أن هذه المعركة كانت وراء سبب تسمية “رومل” بثعلب الصحراء ومنحه هتلر رتبة مارشال بعد احتلال طبرق .

وأقيمت الاحتفالات حينها في العاصمة الألمانية برلين والتي اضيئت سمائها بالألعاب النارية احتفالا بسقوط طبرق.

وتابع الهنيد أن طبرق مازالت بكر وبها الكثير من مخلفات الحرب العالمية الثانية التي تخص الجنود الألمان .

ودعا كل المواطنين بالتعاون مع الجمعية وتسليمها أي مقتنيات أو مخلفات الحرب العالمية الثانية التي كانت طبرق مسرحاً لها.

وتزخر مدينة طبرق بالعديد من المباني التي لازالت شاهدًا على حقبة من أهم الحقب التاريخية التي شهدها العالم قبل نحو قرن من الزمان.

ومن بين هذه المباني، فندق الجبل الأخضر، المُطل على خليج طبرق، الفندق الذي سجَّل في ذاكرته صفحة من أحد أهم الصفحات، التي لازالت راسخة في ذاكرة التاريخ العالمي. حيث حظي المبني بإقامة أحد أشهر القادة العسكريين التاريخيين في العالم، وهو الجنرال الألماني “أرفين رومل”.

رومل يحاصر طبرق

في 09 ديسمبر 1941 قاد الجنيرال البريطاني أرشيبالد ويفال هجوما مضادا وناجحا على القوات الإيطالية في شرق ليبيا نتج عنه هزيمة إيطاليا وسيطرة قوات التحالف بالحرب العالمية الثانية على مدينة طبرق في 22 يناير 1941.

وبعد سيطرة قوات التحالف أرسل الزعيم الألماني النازي أودلف هتلر أحد أعظم القادة العسكريين إلى ليبيا، حيث وصل الجنيرال الألماني أرفين رومل لتولي قيادة القوات المبعوثة لتعزيز التحالف الألماني الإيطالي.

وفي تلك الفترة تحولت الوحدات الألمانية بسرعة إلى حجم فيلق عسكري، ووقع إعادة تسميته بـ “الفيلق الألماني بإفريقيا”.

وفور وصوله إلى طبرق أطبق “ثعلب الصحراء” بعد عملية سمّيت بعميلة فينيقيا، حصارًا على المدينة. ودام الحصار لعدة أشهر كبّد خلالها البريطانيين خسائر جسيمة وأجبرهم على التراجع نحو مصر، لتسقط طبرق في أيدي قوات الألماني الإيطالي في يونيو 1942.

وفي لقاء، مع أخبار ليبيا 24، قال عمر الهنيد رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية، إن بعد حصار طبرق، الذي امتد لـ 8 أشهر، من قبل قوات المحور استطاع رومل اقتحام طبرق، بعد ترك القوات الحلفاء لها.

وأضاف الهنيد، “مكث رومل داخل غرفة بفندق الجبل الأخضر المطل على خليج طبرق، غير أنه لم يبقى طويلًا”.

وقال الهنيد، “رومل لم يبقى في غرفته إلا ليوم واحد. حيث واستمر في طريقه نحو البردي لملاحقة قوات الحلفاء إلى مصر”.

وقال، “لازال الفندق موجودا بوسط طبرق، إلا أن أبوابه مغلقة للصيانة”. وكان الفندق قد بني من قبل إيطاليا سنة 1938.

وأضاف، “هذا الفندق يعد مبنى تاريخي وكان شاهدا على إقامة رومل في أحد غرفه العتيقة”.

لاحق رومل بقواته البريطانيين إلى مصر، وخلال مسار شهر يوليو 1942 أوقف البريطانيون قوات المحور في العلمين. وكان رومل يتميز رومل بالخبث والدهاء حتى لقبته الصحافة الإنجليزية بـ “ثلعب الصحراء”.