رئيس صناديق أستثمارية بالكويت يؤكد دعم بلاده للتنمية في ليبيا

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بحث وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون بطرابلس مع الدكتور سلمان صبار رئيس صناديق استثمارية بدولة الكويت عدد من الملفات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته أعرب الدكتور سلمان صبار عن رغبة بلاده في الإستثمار ودعم مختلف المشاريع في دولة ليبيا.

وحضر اللقاء فتحي ميلود أبوشعرايه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي ليبيا. وخالد بن عثمان رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة.

في حين اعطي الوزير نبذة عن دور وزارة النفط والغاز، ومخططاتها المستقبلية.

وتحدث عن أمكانيات دولة ليبيا الكبيرة في مختلف النشاطات الإقتصادية، ومجالات الطاقات المتجددة.

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية تشجع الإستثمار العربي بنوعيه العام والخاص للإستثمار في ليبيا وتوليه أهمية بالغة.

وفي شأن أخر أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن صادرات الميناء خلال شهر نوفمبر بلغت 5 مليون و600 ألف برميل.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الصادرات توزعت على عدد 6 نواقل نفطية.

ويعتبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. لموقعه الجغرافي المتميز داخل خليج محمي من العوامل الجوية. ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق بسبب الاحوال الجويه منذ افتتاحه عام 1967.

يشار إلى أن شركة الخليج لديها حقول صحراوية وهي حقول السرير ومسلة والبيضاء والحمادة. بالإضافة إلى ميناء الحريقة النفطي الذي يستلم النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة .