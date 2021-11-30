استطلاع | تأثير خلافات حكومة الوحدة الوطنية على انتخابات 24 ديسمبر

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

أجرت وكالة ليبيا 24 استطلاعاً عن مدى التأثير الذي قد يحصل للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 نتيجة للكم الهائل من الخلافات في حكومة الدبيبة .. وقد كان الاستطلاع كالآتي:

هل يؤثر الشقاق الحاصل في #حكومة_الدبيبة على الوصول إلى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية؟

نعم

لا

غير مهتم

إحصائيات الاستطلاع:

عدد المشاركين في الاستطلاع: 206 مشارك

المصوتين بـ (نعم) = 151 مشارك

وعدد المصوتين ب (لا) = 30 مشارك

عدد غير المهتم = 25 مشارك

نسبة نتيجة الاستطلاع:

التصويت ب (نعم) = 73.30 %

التصويت ب (لا) = 14.56 %

الغير مهتم = 12.14 %

الرأي العام:

أغلب المصوتين يرون أن ما يدور من خلافات في حكومة الدبيبة سيؤثر سلباً على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 مما قد يمنع إجراءاها أو تأجيلها .

فيما يرى أقلية المشاركين أن الانتخابات ستدعم من المجتمع الدولي وستجري في موعدها حسب ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار السياسي وما نتج عنه من خارطة الطريق .

آراء المشاركين في الاستطلاع:

أجمع أغلب المصوتين ب (نعم) على ان الحكومة لها دور في التأثير على الوصول للانتخابات وكانت الآراء على النحو الآتي :

يعبر (Alshabe Mhriz) عن صعوبة تحقيق الانتخابات بسبب الخلافات امور اخرى:

“الانتخابات صعب الوصول اليها – وان وصلنا – الوعي الانتخابي. الجهوية والقبلية. والحس الوطن لاختيار الافضل.

لا لا اصدق النجاح والله المستعان”.

وقال Maesa Tar”: “الشقاق مفتعل من الحكومة حتى يتم تأجيل الانتخابات”

وفيما يعتقد البعض انه لا تأثير علي الانتخابات من الحكومة لكن السعي للتأجيل سيكون من أطراف اخرى على موعد 24 ديسمبر

فقال المعز بالله محمد: “الدبيبة لا يستطيع أن يؤجل الانتخابات هناك أطراف اخرى لن تقبل بالانتخابات كالإخوان مثلاً وبعض الأجندات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والدولة .. ولذلك لن تحدث الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد” .

نتيجة الإستطلاع تعبر فقط عن رأي المشاركين ولا تعكس التوجه التحريري للوكالة.