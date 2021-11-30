خالد مازن يبحث خطة تأمين الانتخابات مع كوبيش

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استقبل وزير الداخلية خالد مازن اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية وتأمينها.

واستعراض وزير الداخلية للمبعوث الأممي الخطة الاستراتيجية للتأمين. كنا استعرض أعمال الغرف الفرعية لمراكز الاقتراع وعملية ربطها بالغرفة الرئيسية.

وقدم مازن للمبعوث الأممي جملة من التحديات الأمنية التي قد تعترض سير العملية الانتخابية والاجراءات المتبعة بالخصوص.

ومن جانبه اكد رئيس البعثة يان كوبتش عن عمق الشراكة مع وزارة الداخلية. مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بهذا الاستحقاق.

في حين نوه كوبيش على أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدة للوزارة لاداء مهامها الكاملة لضمان حماية هذا الاستحقاق والوصول إلى انتخابات نزيهة.

في حين اكد كوبيش أن الشعب تقع عليه مسؤولية إنجاح الانتخابات وتحقيق الاستقرار والتقدم والأمن

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أكدت اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ (2974) مترشحاً.

وأوضحت المفوضية عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذه الأعداد بحسب الإحصائية الصادرة يوم أمس الإثنين.

في حين بينت المفوضية إجمالي إحصائية توزيع بطاقات ناخب التي تم تسليمها للناخبين بلغت 2.371.846 ناخبًا وناخبة.

وأفادت أن إجمالي عدد الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم 1.390.247 ناخب، وإجمالي عدد الناخبات اللاتي تسلمن بطاقاتهن 981.599 ناخبة.