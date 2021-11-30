جهاز حراسة المرافق التعليمية : لن نشارك في حماية مراكز الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر منتسبي جهاز حراسة المرافق التعليمية بمنطقة البطنان بيانًا استنكروا فيه ما جاء به وزير التعليم باستثنائهم من الزيادة المقررة لجميع العاملين في قطاع التعليم .

واستهجن البيان تقاعس وخذلان النقابة العامة للمعلمين، فقد كنا كتف بكتف في وقفاتهم لإصدار القانون رقم 4 لسنة 2018.

الملاك الوظيفي

وأبدى منتسبي الجهاز من عين الغزالة غرباً إلى أمساعد شرقاً وإلى الجغبوب جنوباً استغرابهم من صرف راتب شهر بدون زيادة. وكما أن الجهاز كان من ضمن المخصصات المالية الخاصة بهذه الزيادة .

وأكد المحتجون أمس الإثنين أنهم مازالوا ضمن الملاك الوظيفي لوزارة التعليم .

الجهات الرقابية والقضائية

وأعلن المحتجون في بيانهم الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه: “سوف نلجأ إلى الجهات الرقابية والقضائية من أجل إنهاء هذه المهزلة وإرجاع حقوقنا “.

وشدد العاملين على دخولهم في اعتصام اعتبارًا من تاريخ البيان حتى استرداد حقوقنا، مضيفين أنهم لن يتحملوا أي خسائر إذا تم الاعتداء على المؤسسات التعليمية .

دعوة

ونوه منتسبي الجهاز إلى أنهم لن يشاركوا في حماية وتأمين لجان الامتحانات والمراكز الانتخابية .

ودعا البيان كل منتسبي الجهاز في كل أنحاء ليبيا للوقوف وقفة رجل واحد وترك المجاملات.

تأسيس الجهاز

واحتفلت وزارة الداخلية في يونيو الماضي بإعادة تأسيس جهاز حراسة المرافق التعليمية.

وأكد وزير الداخلية خالد مازن في كلمة له أثناء الحفل أهمية ودور جهاز حراسة المرافق التعليمية لتأمين المرافق والمؤسسات التعليمية.

وقال مازن إن الوزارة ستدفع وبقوة نحو المساهمة في تأمين سير العملية التعليمية بكافة المستويات والمجالات، وفق المكتب الإعلامي للداخلية.

مهمة حساسة

وتابع أن تحقيق ذلك ينبع من حرص الوزارة على دعم تأسيس هذا الجهاز الحيوي ليكون أحد الروافد الهامة للارتقاء بالمؤسسات التعليمية “لتنعم أجيالنا ببيئة دراسية آمنة”.

وشدد الوزير على أن مهمة تأمين مؤسساتنا التعليمية هي مهمة حساسة وجسيمة “لأنها تحمل في طياتها أمانة وإخلاص”.

وشارك في المناسبة وزير التعليم “موسى المقريف” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد “بشير الأمين”. ورئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية العميد “عمر الخطراوي”. وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات ومديري الأمن ولفيف من ضباط وزارة الداخلية.