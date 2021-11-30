بثلاثية في مرمي شباب الجبل الأهلي بنغازي يواصل الانتصارات في الدوري

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واصل الأهلي بنغازي انتصاراته في الدوري الليبي بتحقيقه الفوز الثاني تواليا على حساب شباب الجبل بنتيجة 3-1.

تقدم رفاق مراد الوحيشي على أرضية ملعب شهداء بنينا في الجولة الثانيه من منافسات الدوري الليبي بهدف في الدقيقة 28 بتسديدة بعيدة لجمعة بورقيقةً.

وأدرك الضيوف التعادل بهدف لمحمد العوامي من علامة الجزاء في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1.

وواصل أصحاب الأرض مدهم الهجومي لينجح أكرم الزوي في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 66.

وأكمل الواعد حسين طقطق ثلاثية الجزارة في الدقيقة 86 بعد تلقيه تمريرة دقيقة من أكرم الزوي.

وبهذادالفوز رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 6 نقاط بينما خسر شباب الجبل مباراته الثانية على التوالي ليواصل المسابقة من دون نقاط.