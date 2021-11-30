بالصور | انسحاب قوات الجيش من أمام محكمة استئناف سبها

أخبار ليبيا 24 – خبر

نشر مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب صورًا لانسحاب القوة العسكرية من أمام محكمة سبها ومحيطها منذ قليل .

وأوضح المحجوب أن القوات العسكرية كانت تأمن فقط الوقفة الاحتجاجية للمواطنين حول مسألة الطعن المقدم من قبل المرشح سيف الإسلام .

ونفى المحجوب في تصريح لأخبار ليبيا 24، نفياً قاطعاً قيامهم بإغلاق المحكمة أو الطرق المؤدية لها.

وأوضح، أنه لا يحق التصريح حول الانتخابات، ولكنهم اضطروا للرد على الاتهامات الموجهه لهم، مشيراً إلى أن محكمة سبها مفتوحة.

وتظهر اللقطات وجود القوة الامنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية فقط في كامل محيط المحكمة .

وقفة احتجاجية

وأشار إلى أن شرطة النجدة والمرور التابعين لمديرية أمن سبها والأمن العام والشرطة القضائية ستأمن جلسة اليوم في حال انعقادها.

وشهد مجمع المحاكم بسبها، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية لعدد من أهالي المدينة رافعين شعارات تطالب باستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه.

وأكدت مصادر مطلعة أن الاحتجاجات استمرت لساعات تحت حماية وتأمين اللواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني.

استقلالية القضاء

وطالب عدد من أهالي المدينة في بيان لهم باستقلالية القضاء واستكمال إجراءات الطعن في استبعاد المرشح الرئاسي “سيف الإسلام القذافي” من قائمة المترشحين للرئاسة.

كما طالب البيان محامي “سيف الإسلام”، خالد الزايدي وموظفي المحكمة بالعودة لمكاتبهم لاستكمال أعمالهم المنوطة بهم.

وكشف قائد منطقة سبها العسكرية، اللواء فوزي المنصوري، مؤامرة جديدة لتعطيل الانتخابات تقف ورائها جماعة الإخوان .

وكما قال المنصوري، عن وجود مؤامرة إخوانية للإيقاع بين الشعب والجيش، بعد فشلها في تأجيل الاقتراع.

وأوضح في بيان له، أن الجيش يؤمن شوارع مدينة سبها، والأماكن الحيوية، ومحيط المحكمة، فيما تقوم الشرطة القضائية بالتأمين الداخلي”.

وكشف المنصوري عن تعرض قوات الجيش والمتظاهرين لإطلاق أعيرة نارية من سلاح “بي كي تي”، لافتا إلى أن المتظاهرين احتموا بسيارات الجيش من الرماية.