المفوضية تنشر التقرير اليومي لعملية تسجيل المرشحين وتوزيع البطاقات

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ذكرت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ (2974) مترشحاً.

وأوضحت المفوضية عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذه الأعداد بحسب الإحصائية الصادرة يوم أمس الإثنين.

وبينت المفوضية إجمالي إحصائية توزيع بطاقات ناخب التي تم تسليمها للناخبين بلغت 2.371.846 ناخبًا وناخبة.

وأفادت أن إجمالي عدد الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم 1.390.247 ناخب، وإجمالي عدد الناخبات اللاتي تسلمن بطاقاتهن 981.599 ناخبة.