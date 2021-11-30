المجتمع المدني في طبرق ينهى أزمة تكدس القمامة بالمدينة

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس تنسيقية المجتمع المدني في طبرق حسين الصغير اليوم الثلاثاء إنهم تمكنوا من إنهاء أزمة تكدس القمامة بالمدينة.

وأضاف الصغير لـ”أخبارليبيا24” إنهاء الأزمة تم بعد مرور شهر على إغلاق مكب القمامة من قبل ملاك الأرض مطالبين بإنهاء بعض الإجراءات المالية.

وأوضح أن هذه الأزمة تسببت في تكدس القمامة في الشوارع والميادين. إلى أن تدخل المجتمع المدني وحكماء المدينة للاتصال بأصحاب الأرض الذين تجاوبوا معنا في فتح المكب بعد إغلاق لمدة شهر.

وتابع :”تواصلنا مع جهات عدة منها الشركة العامة للنظافة التي تعاونت ولم تتوقف منذ سنوات رغم ماتعانية من ظروف مادية”.

وأكد بالقول :”سنتابع الإجراءات المالية مع جهات الاختصاص لدفع ماتبقى من مبالغ لأصحاب الأرض”.

وأضاف رئيس التنسيقية :”سنتابع مع العاملين في محطة تحلية المياه لإنهاء أزمة إغلاق المحطة والذين يطالبون بمرتباتهم المتأخرة”.