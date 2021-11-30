اللجوء إلى الطبيب النفسي.. ضروري لصحتك أم إحراج اجتماعي؟

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

مراجعة العيادات النفسية يؤكد علماء النفس أنها ضرورة صحية والاحتياج إلى زيارة الطبيب النفسي لا تقل أهمية عن الحاجة إلى الطبيب العام خاصة في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا من توترات اقتصادية وسياسية واجتماعية وحروب.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناقشة قضية الحرج الاجتماعي الذي يقع فيه البعض وكيف كانت ردة فعل الدائرة المحيطة بمرتادي العيادات النفسية؟

رأي بعض المشاركين أن مراجعة العيادات النفسية ضرورة صحية يحتاجها أي إنسان كحاجته للطبيب العام خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

في حين رأى آخرون أن الذهاب إلى الطبيب النفسي أمر يعود على صاحبه بوصمة اجتماعية سلبية في مجتمعاتنا العربية، إذ ينظرون للشخص الخاضع للعلاج النفسي بأنه مختل ومجنون مما يلزم الأشخاص بتجنب الذهاب للعيادات النفسية وإن راجعوه فعلاً فيتم ذلك بمنتهى السرية والتكتم.

تقول Donia AJ: “للأسف مجتمعنا منعدمة فيه ثقافة طب وعلم النفس، ولا يستطيعون التفريق بين المريض النفسي والمريض الروحاني، كون أن شعرة تفصل بين الأعراض القريبة فيما بينهم”.

تضيف Donia AJ: إن “الاكتئاب والخوف المفرط والوسواس مرض يحتاج لعلاج السلوك المعرفي ويحتاج إلى العلاج ببعض الأدوية إن استدعت الحالة”.

وطالبت Donia AJ بأن يتم تدريس علم النفس في المدارس حتى يكون لدى الأجيال القادمة خلفية عن أهمية الطبيب النفسي ولكي لا يتأثرون بأفكار المجتمع السائدة الآن”.

من جانبها ترى إلويس الورفلي، أن الليبيين كلهم بحاجة إلى مراجعة الأطباء النفسيين مما تعرضوا إليه من حروب طيلة الفترة الماضية.

بدورها طالبت، حنين ناصر، بأن يتم تدريس علم النفس في المدارس منذ البداية لا أن يخصص للقسم الأدبي فقط؛ لأن كل شخص يجب أن تكون لديه معلومات كافية عن علم النفس.

أما، كوكه المبروكه، رأت أن الأطباء النفسيين في ليبيا غير متمكنين لحد يساهم في معالجة المريض، مشيرة أن الأطباء الحاليين يصيبونك بحالة نفسية أخرى، على حد تعبيرها.

أما Nz H Ön التي عرفت نفسها بأنها طبيبة نفسية تقول: “الرقية الشرعية فيها خير ونفع كبير والتقرب من الله من أهم الخطوات نحو الشفاء”.

وأشارت Nz H Ön ، أن البعض لديه لبس بين الاضطرابات النفسية وبين العين والسحر.

بينما قالت Shaymae Benzaina: “الأطباء في ليبيا قليلين خاصة في القطاع العام، بينما في القطاع الخاص يتم استغلال المريض حيث تصل الجلية إلى أكثر من 150 دينار وهو سعر لا يناسب الكثيرين”.