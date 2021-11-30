بالتمر: القطراني ينظر في مطالب موظفي جهاز حراسة المرافق التعليمية ويعد بحلها

أخبار ليبيا24

عقد، النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، اجتماعًا مع موظفي مكاتب جهاز حراسة المرافق التعليمية.

وقالت، رئيس مفوضية المجتمع المدني أبريكة بالتمر، إن الاجتماع بحث المشاكل والقيمة المالية المرصودة لهم كزيادة لمرتباتهم والتي لم تصرف لهم.

وأضافت بالتمر، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن “على الرغم من صدور قرار بإعادة تبعية هذا الجهاز إلى وزارة الداخلية إلا أنه لم تتم تسوية أوضاعهم المالية والوظيفية إلى الآن طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعمل الشرطة. وفي ذات الوقت لم يتم التعامل معهم كموظفين بوزارة التعليم أسوة بمن شملهم قرار تعديل المرتبات”.

وقالت بالتمر، “تم رصد قيمة مالية لهم تقدر بحوالي 40 مليون دينار، وأن هناك من يريد سرقة المبلغ المخصص لهم، وحرمان هؤلاء “الغلابة الكادحين منه”.

وأوضحت بالتمر، أن موظفي مكاتب حراسة المرافق التعليمية طالبوا القطراني بالتدخل ومخاطبة الجهات ذات الاختصاص لوضع الحلول المناسبة لهم.

وأضافت، أنهم أكدوا بأنهم ورغم مخاطباتهم المتكررة لأكثر من جهة لم يلتفت أحد إلى هذه القضية.

وقالت بالتمر، إن القطراني، أكد على ضرورة معالجة أوضاع الجهاز بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل. كما أكد بأنه سيتم إحالة الأمر إلى وزيري التعليم والمالية للنظر فيه ومعالجته حتى يتسنى لمنتسبي الجهاز الحصول على مستحقاتهم.