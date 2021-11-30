العقوري: نرفض دعوى اسرائيليين على الدولة الليبية لتعويضهم

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اعرب رئيس لجنة التحقق من الارصدة الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب يوسف العقوري الثلاثاء عن رفض اللجنة لدعاوى اسرائيليين على الدولة الليبية لتعويضهم من الاموال الليبية المجمدة بالخارج.

واوضح موقع مجلس النواب أن التعويض عن حادث الهجوم على رياضيين اسرائيليين عام 1972 في ألمانيا. في حين تدعي تقارير إعلامية تورط ليبيا في دعم المهاجمين .

وأكد العقوري بإنها محاولة لابتزاز الدولة الليبية واستغلال الظروف التي تمر بها للحصول على تعويضات مادية. في حين أضاف بأن اللجنة حريصة على الأموال المجمدة بالخارج ولن تسمح بالتعدي على مقدرات الشعب الليبي او المساس بها .

وأشار العقوري الى حادثة اسقاط القوات الاسرائيلية للطائرة الليبية في الرحلة رقم 114 عام 1973 في سيناء. والتي راح ضحيتها 108 مواطن ليبي في واحدة من اكثر جرائم الطيران ترويعا. مؤكدا على ضرورة فتح الأمم المتحدة لهذا الملف ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاسرائيلية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة للجانب الليبي.

في حين يذكر أنه في 21 فبراير 1973 أقلعت طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة 114 من طراز بوينغ 727 من مطار طرابلس العالمي.

كانت طريقها إلى مطار القاهرة الدولي عبر مدينة بنغازي الليبية، وبعد دخول الطائرة الأجواء المصرية بالتحديد سيناء.

فقامت طائرتين إسرائيليتين من طراز إف-4 فانتوم الثانية بإسقاط الطائرة في صحراء سيناء.