البرازيلي موتا يقود المدينة لأول فوز في الدوري

30 نوفمبر، 2021 1:21 م
4
فريق المدينة
فريق المدينة

أخبارليبيا24

قاد البرازيلي ماتيوس موتا  فريق المدينة لتحقيق أول انتصار له في الدوري الليبي بالفوز على الشط 0-1 على أرضية ملعب علي الزقوزي.

هدف المهاجم ماتيوس موتا في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية. جاء في الدقيقة 52 من شوط المباراة الثاني من علامة الجزاء بعد احتساب خطأ على اللاعب البرازيلي.

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء لمدافع الشط عبد العزير بالريش في الدقيقة 35 من شوط اللقاء الأول.

وبهذا الفوز سجل المدينة أول انتصار له ووضع أول 3 نقاط في رصيده. بينما لا يزال الشط من دون أي نقطه بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين.

30 نوفمبر، 2021 1:21 م
4

مقالات ذات صلة

الدوري الليبي

الهلال يُلحق الخسارة الأولى بـ الصداقة في الدوري الليبي

29 نوفمبر، 2021 10:59 م
بطولة "محمد مخلوف الدولية"

الشويهدي يشكل لجنة التنظيم العليا لبطولة “محمد مخلوف” الدولية لسنة 2021

29 نوفمبر، 2021 9:19 م
الأهلي طرابلس

بهدف دون مقابل الأهلي طرابلس يخسر أمام الملعب المالي

29 نوفمبر، 2021 7:40 م
رونالدو: لا يزال أمامنا طريق طويل ولا شيء مستحيل عندما تلعب مع مان يونايتد

الدون: الطريق لازالت طويلة ولا شيء مستحيل مع مان بونايتد

29 نوفمبر، 2021 1:50 م
زر الذهاب إلى الأعلى