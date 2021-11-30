البرازيلي موتا يقود المدينة لأول فوز في الدوري

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قاد البرازيلي ماتيوس موتا فريق المدينة لتحقيق أول انتصار له في الدوري الليبي بالفوز على الشط 0-1 على أرضية ملعب علي الزقوزي.

هدف المهاجم ماتيوس موتا في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية. جاء في الدقيقة 52 من شوط المباراة الثاني من علامة الجزاء بعد احتساب خطأ على اللاعب البرازيلي.

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء لمدافع الشط عبد العزير بالريش في الدقيقة 35 من شوط اللقاء الأول.

وبهذا الفوز سجل المدينة أول انتصار له ووضع أول 3 نقاط في رصيده. بينما لا يزال الشط من دون أي نقطه بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين.