استمرار التعدي على آثار الجبل الأخضر الخطر يهدد آثار و طبيعة ليبيا

أخبارليبيا24

تعاني ليبيا ومنذ عشر سنوات من التعدي على المخططات والمعالم الأثرية و جرف الغابات و إفساد الطبيعة.

ويعتبر الجبل الأخضر شمال شرق ليبيا من أهم المناطق التي تسجل فيها عمليات الجرف و طمس الآثار وإفساد الطبيعة.

ويتميز الجبل الأخضر بتنوعه الطبيعي و كثرة وجود الآثار التي يعود بعضها للحضارات القديمة التي استوطنت المنطقة.

منطقة برطلس شمال مدينة الأبرق، منطقة ريفية شيه خالية. تتميز بطبيعتها الخلابة و مروجها الخضراء وتوجد بها بعض الآثار التي تعود في معظمها لحقبة الإغريق الذين استوطنوا الجبل الأخضر في القرن السابع قبل الميلاد.

ويوجد في المنطقة كنيسة بيزنطية قديمة يرجح أنها ترجع للقرن الخامس للميلاد. و الكنيسة من الكنائس الريفية تقع في منطقة شبه معزولة لا توجد قربها أي آثار أخرى باستثناء بقايا برج روماني للمراقبة يعرف باسم برجو.

كما تخلو المنطقة من أي تجمع سكاني أو بناء حديث مما جعلها واحدة من المناطق العذرية بطبيعتها الخلابة ومروجها و سهولها.

إلا أن العبث طال المنطقة وبدأ بالفعل إفسادها و الإضرار بطبيعتها حيث يقوم أحد المواطنين بالتعدي على حرم المعلم الأثري للكنيسة وبناء استراحة صغيرة بجانبها. في عمل غير مسؤول تجاه القيمة التاريخية لتلك الكنيسة التي لازلت تحتفظ بحجارتها و يمكن ترميمها بالكامل.

و رغم محاولة بعض الجهات التدخل وإيقاف العمل إلا أن المواطن أصر على مواصلة البناء رغم ما يمثله ذلك من جريمة تخالف القانون و تمس أحد مكونات الإرث الحضاري لبرقة وليبيا.

ويعاني الجبل الأخضر منذ فترة من جرف الغابات والمعالم الأثرية و التعدي على المخططات الأثرية وخاصة بعد أحداث عام 2011. و لازالت تلك الأفعال مستمرة رغم الجهود الذاتية التي يبذلها بعض سكانه في الحد من هذه الظاهرة المتفشية التي أفقدت الجبل الكثير من غطائه النباتي و معالمه الأثرية.