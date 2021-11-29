تيم حسن ينهي الجزء الخامس من مسلسل الهيبة برسالة مؤثرة

أخبار ليبيا 24

أنهى الفنان السوري تيم حسن الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة” برسالة مؤثرة إلى جمهوره عبر حسابه على انستجرام .

وقال فيها: نختم مسلسل (الهيبة جبل) 150 حلقة لسلسلة نالت جمهورًا عريضًا، بفضل الله ومحبتكم.

وذكر أنها “صارت بناءً وتنفيذًا نموذجًا خاصًا يُتَّبع حولنا وهنا وهناك، وأكبر مكافأة أنكم ميزتونا بطعم نجاح مختلف؛ أنتم المقياس”.

ووجه في رسالته شكره للعاملين في المسلسل: “شكرًا للأساتذة صادق الصّباح سامر البرقاوي زياد الخطيب كُتاب فنيين وممثلين”

وتصدر مسلسل “الهيبة” محركات البحث في الأيام الماضية، خاصة بعد وفاة شخصية “شاهين” وتأخر عرض الحلقة الأخيرة.

يذكر أن أحداث الجزء الأخير تدور حول تنظيم “داعش” وتهريب السلاح والأموال على الحدود بين لبنان وسوريا، وصراع النفوذ.

وكان مشهد وفاة شاهين شيخ الجبل، من أكثر المشاهد التي أثارت الحزن، حيث يلقي بنفسه على انتحاري من (داعش) لإنقاذ عائلته.

وكان تيم حسن أثار الجدل خلال إحدى مشاهد “الهيبة الجبل” إذ ظهر وهو يتلفظ بلفظ بذيء قاصداً الممثل عبدالمنعم عمايري، أثناء تعليقه على رسالة وردته منه بالمسلسل، وكان تيم في مشهد يجمعه بالممثلة اللبنانية إيميه صياح، وكانت تحتضنه في حين يمسك هو بهاتفه ويقرأ الرسائل النصية بينه وبين أخو “رابط”، وبعد انتهائه من قراءة الرسالة التي أثارت غضبه، رمى تيم الهاتف بانفعال وتفوه بكلمة بذيئة.

وعرض هذا المشهد النجم السوري لانتقادات حادة. وشدد البعض على أن هذه المسلسلات يتابعها أسر وأطفال، ولا ينبغي ذكر مثل هذه الكلمات الخادشة للحياء فيها.

بينما رأى آخرون أن اللفظ واقعي ويعبر عن حالته، وأنه يقال في الواقع بشكل عادي ولا يستحق كل هذه الضجة .