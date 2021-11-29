للمرة السابعة في تاريخه.. ميسي يتوّج بجائزة الكرة الذهبية

أخبار ليبيا 24

توّج النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه.

وجاء ذلك في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز ميسي البالغ 34 عاماً بالنسخة الخامسة والستين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية متفوقاً على الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي حل ثانياً.

في حين جاء الإيطالي جورجينيو ثالثاً والفرنسي كريم بنزيما رابعاً ومواطنه نغولو كانتي لاعب تشيلسي في المرتبة الخامسة.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، برز اسم ليونيل ميسي بقوة لخلافة نفسه والظفر بالجائزة الغالية.

وهو الذي فك عقدة التتويج مع الأرجنتين وتأهل رفقتهم إلى مونديال قطر، كما لم تستغرق معه فترة التأقلم في أجواء النادي الباريسي وقتاً طويلاً.