كوبيش يستقيل.. هل لذلك تأثير على الانتخابات الليبية؟

أخبار ليبيا24

استقالة مفاجئة، تقدم بها المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، يوم الثلاثاء الماضي، ما طرح تساؤلات حول ما إن كانت هذه الاستقالة في هذا التوقيت الحساس ستؤثر سلبيًا على سير الانتخابات الليبية المقررة نهاية هذا العام أم لا.

وحول استقالة كوبيش طرحت وكالة أخبار ليبيا24 على متتبعيها على منصتي فيسبوك وتويتر، سؤالًا يقول: “هل سيكون لاستقالة المبعوث الأممي يان كوبيش تأثير سلبي على سير الانتخابات الليبية؟”.

آراء متباينة حول استقالة كوبيش

وشارك في الإجابة حول السؤال العشرات من المتتبعين، والذين اختلفت آرائهم ما بين (نعم) و(لا).

يقول أحد المتتبعين، حول كوبيش: “هذا ما هو إلا ساعي بريد لا يغير شيء في ليبيا. مثل الذي قبله. الموضوع في يد أمريكا”.

وأجاب آخر، “لا. لن يكون له أي تأثير سلبي. بالعكس لو خرجت القوى “الاستعمارية” والأمم المتحدة والدول العبرية آسف أقصد العربية لانحل أمر ليبيا من زمان”.

أمّا متابع آخر، فقال: “أمريكا والدول الراعية هي التي فرضت الانتخابات واستقالته لن تؤثر على سير الانتخابات بقدر ما ستؤثر في بعض الأشخاص بحكم العلاقة معه”.

بينما رأي آخر، “أكيد لا. نحن نستطيع حل مشاكلنا بأنفسنا وإذا اضطرينا لطلب المساعدة سنطلبها من الدول العربية فقط لا غير”.

وقال متتبع آخر، “الإجابة (نعم).. ولماذا الاستقالة في هذا الوقت بالذات ومن المستفيد؟. السؤال موجه إلى أصحاب القرار”.

وأضاف متابع، “عنده حق يستقيل من هذه “الشرذمة” التي في الانتخابات والحكومة”. ورأى متتبع آخر أن اسقالة كوبيش سيكون لها تأثير، حيث قال: “نعم وبشكل كبير”.

واعتبر أحد المشاركين، أن الانتخابات في ليبيا هي أمور داخلية، ملمحًا إلى أن استقالة كوبيش لن يكون لها أي تأثر.

وقال المشارك: “أمور داخلية شن دخله. في ستين داهية”. في المقابل أكد أحد المتتبعين أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، إذ قال: “بعون الله سيكون الانتخابات في موعدها”.

أحد المتابعين كتب على تويتر، “ثبت أن كوبيش ليس كالمبعوثين السابقين من الخطيب 2011 إلى آخرهم غسان سلامة. لقد أدرك اللعبة الخارجية والداخلية، واستقالته رسالة إلى الليبيين والعالم”.

وأضاف آخر، أن ” كوبيش استقال لمعرفته أن أساس الانتخابات (خطأ في خطأ) بدون دستور وقاعدة دستورية غير متفق عليها”.

بينما كتب متتبع آخر، أن “استقالة المبعوث الأممي ليس إلا لعبة سياسية تفرضها الدول الفاعلة في المشهد الليبي السياسي المعقد”.