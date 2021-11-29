ضبط ثلاثة أشخاص هاجموا مقر شرطة الآداب في بنغازي

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة ضبط أشخاصًا مسلحين قاموا بالتهجم على مقر شرطة الآداب العامة لغرض إخراج أحد الموقوفين.

وأوضحت المديرية أنه بعد ورود إشارة لاسلكية من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي. أصدر رئيس قسم التحريات العامة تعليماته بالانتقال وضبط الأشخاص المسلحين.

وأكدت المديرية أنه عند الوصول إلى مقر شرطة الآداب العامة تبين وجود ثلاثة أشخاص مسلحين. سحبوا أسلحتهم على أعضاء شرطة الآداب وهم في حالة سكر ظاهر.

وذكرت المديرية أنه تم التعامل معهم من قبل أعضاء قسم التحريات العامة وضبط أسلحة بحوزتهم نوع (كلاشن كوف) وسلاح ناري نوع (مسدس).

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه تم الانتقال بهم إلى القسم وإيداعهم في الحجز القانوني وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.