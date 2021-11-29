الدون: الطريق لازالت طويلة ولا شيء مستحيل مع مان بونايتد

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قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن الطريق لازالت طويلة ولا شيء مستحيل عندما تلعب مع مانشستر يونايتد.

وكتب رونالدو في تغريدة على تويتر، “لا يزال أمامنا طريق طويل ولا شيء مستحيل عندما تلعب مع مان يونايتد. سنستمر في مطاردة أهدافنا حتى النهاية!”.

There is still a long road ahead and nothing is impossible when you play for Man. United. We will keep chasing our goals until the end! 👊🏽 pic.twitter.com/FZEuoDqBVa — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 28, 2021

أتى ذلك بعدما انتهت قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب ستامفورد بريدج، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث سيطر تشيلسي على مجريات اللعب في الـ45 دقيقة الأولى من زمن المباراة وكان الأخطر خاصة على المستوى الهجومي، لكن لاعبوه أهدروا العديد من الفرص الحقيقية للتهديف أمام تألق حارس مانشستر ديفيد دى خيا.

وفي الشوط الثاني، أحرز جادون سانشو هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وسجل جورجينيو هدف التعادل لصالح تشيلسي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وشارك الدون في المواجهة كبديل للاعب جادون سانشو في الدقيقة 64 من زمن المباراة، وذلك بعدما استبعده المدرب المؤقت مايكل كاريك من التشكيل الأساسي للفريق.