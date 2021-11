الدون: الطريق لازالت طويلة ولا شيء مستحيل مع مان بونايتد

أخبار ليبيا24

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن الطريق لازالت طويلة ولا شيء مستحيل عندما تلعب مع مانشستر يونايتد.

وكتب رونالدو في تغريدة على تويتر، “لا يزال أمامنا طريق طويل ولا شيء مستحيل عندما تلعب مع مان يونايتد. سنستمر في مطاردة أهدافنا حتى النهاية!”.

There is still a long road ahead and nothing is impossible when you play for Man. United. We will keep chasing our goals until the end! 👊🏽 pic.twitter.com/FZEuoDqBVa

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 28, 2021