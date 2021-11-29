رصاصة عشوائية تصيب مواطنًا في بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

أصيب الأحد المواطن منصور محمد بوذكير برصاص عشوائي أمام محل إقامته بمنطقة الحميضة في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الاعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ”أخبارليبيا24″ إن منصور (49 عاماً)، أصيب بطلق ناري في الكتف.

وأوضحت البرغثي أن المواطن تلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى، لافتة إلى أن حالته الصحية مستقرة.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعة منذ سقوط النظام السابق.

هذه الظاهرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة تسببت في سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.